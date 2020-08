Adu, Chiara Giordano e Giulio Gasperini candidati a sindaco e vice sindaco di Aosta

La lista propone una 'Aosta green' accogliente e non discriminante

AOSTA. Chiara Giordano, commerciante di 42 anni, e Giulio Gasperini, 27 anni, sono i candidati alle cariche di sindaco e vice sindaco di Aosta della lista A.D.U. - Ambiente Diritti Uguaglianza. La coppia si è presentata ieri agli operatori dell'informazione in un incontro ai giardini Lussu, davanti al tribunale.

La candidata sindaco e il candidato vice hanno spiegato la loro visione del capoluogo: una "Aosta green" che sia "accogliente e non discriminante", che sappia dare nuova vita al commercio, che riesca a ridurre la burocrazia e che sia capace di attrarre un turismo di giovani prevedendo anche l'apertura di un ostello. Anche una Aosta intesa come città unita, anziché un capoluogo composto da quartieri distanti e divisi tra loro.

"Vogliamo governare Aosta non per personali tatticismi - hanno aggiunto - bensì per migliorare la vita della comunità".

M.C.