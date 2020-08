Elezioni, i candidati della Lega VdA per regionali e comunali

Depositate le liste in vista del voto di settembre. Per Aosta la coppia Togni - Giordano sarà sostenuta anche da una lista civica

AOSTA. La Lega Vallée d'Aoste ha depositato oggi le liste e i programmi per le elezioni regionali e comunali del 20 e 21 settembre.

"Abbiamo completato la lista per le elezioni regionali con trentacinque candidati di altissimo valore", commenta il segretario regionale, Marialice Boldi.

I candidati a consiglieri regionali sono: Spelgatti Nicoletta; Aggravi Stefano; Baravex Tiziana; Belfiore Norma Concetta; Berthod Rosanna; Boldi Marialice detta Licia; Brunod Dennis; Champion Luca; Charrere Pierrot; Cipollone Giuseppe Manuel; Da Rin Matteo; Desandré Patrick; Distort Luca; Figerod Monica; Foudraz Raffaella in Jerusel; Ganis Christian; Giampaolo Antonia; Glarey Massimiliano; Guglielmino Teresa; Lasagna Angelo; Lavy Erik; Luboz Roberto; Lucianaz Diego; Magri Luca; Manfrin Andrea Fabrizio; Nicco Jean Louis; Pagani Michela; Paganin Ermes; Perron Simone; Planaz Dino; Sammaritani Paolo; Sarteur Lorenzo; Varano Susanna; Vittaz Elena Francesca e Vout Bruna.

Per quanto riguarda il Comune di Aosta, la Lega VdA sostiene il candidato sindaco Sergio Togni e il candidato vice Bruno Giordano. I candidati sono: Bertarione Stella Vittoria; Bertucci Maria Francesca detta Franca; Bonomo Valentina; Bussi Andrea; Carrupt Vittorio; Cinotti Marco; Cipollone Giuseppe detto Manuel; Coppa Cristina Adriana; Dalle Claudio Aosta; D'Errico Beniamino detto Benni; Di Prima Sebastiano; Dodaro Deborah; Dosso Simone; Galvani Andrea; Ganis Christian; Iseglio Paola; Jorioz Alberto; Lai Sandro; Menzio Laura; Mosca Andrea; Napoli Francesco detto Franco; Poletti Sabrina; Risalvato Paola; Spirli Sylvie; Territo Paolina; Truppi Fabio e Vallesi Lucia.

Per il capoluogo il duo Togni - Giordano sarà sostenuto anche dalla lista civica Autonomia e libertà - Autonomie et liberté per Togni Sindaco.

M.C.