Elezioni Aosta, la lista civica Autonomia e Libertà sosterrà Togni

Accordo con la Lega Vallée d'Aoste



AOSTA. La candidatura a sindaco di Aosta di Sergio Togni proposta dalla Lega sarà supportata anche da una lista civica, Autonomia e Libertà - Autonomie et liberté per Togni Sindaco.

"Siamo lieti di aver incassato il sostegno di una esperienza civica che si è concretizzata nella lista Autonomia e libertà - Autonomie et liberté per Togni Sindaco", il commento del segretario regionale leghista, Marialice Boldi, in occasione della presentazione delle liste per le elezioni del 20 e 21 settembre.

I candidati della lista civica sono Aimonino Marisa; Andriolo Mirko Alessandro; Baratta Marco; Betti Andrea; Bordet Daniela; Callegari Raffaele; Camilli Enrico; De Los Santos Drullard Wendy; De Zordo Adele; D'Orsi Squitieri Maria; Ferré Primo; Lombardo Onofrio; Malara Samuel; Mandarino Paolo Oreste; Marino Davide; Martinelli Stefano; Mascioni Nadia; Massa Gianpietro; Moroni Cristina; Sciré Davide; Sorgente Elena; Vacher Roberto e Zanin Roberto.

redazione