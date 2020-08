A Pont-St-Martin apertura della campagna elettorale del Progetto Civico Progressista

Ospiti Mauro Salizzoni ed Elena Grande

PONT-SAINT-MARTIN. Il Progetto Civico Progressista avvia giovedì 20 agosto, alle ore 20, a Pont-Saint-Martin la sua campagna elettorale per il voto di settembre. Per l'apertura è stato scelto l'Espace de la Rencontre vicino ai giardini pubblici.

"Progetto Civico Progressista condurrà la sua campagna elettorale avendo un’idea di Valle d’Aosta per i prossimi 5/10 anni, basata su un corposo programma che può essere così riassunto: Per una Valle d’Aosta ancora più bella, sostenibile e all’avanguardia", si legge in una nota. Lo slogan è: #unideadiValledAosta.

Parteciperanno all'appuntamento anche due ospiti importanti: Mauro Salizzoni, vice presidente del Consiglio regionale del Piemonte, ed Elena Grandi, portavoce nazionale di Europa Verde (foto a fianco).

redazione