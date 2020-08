Elezioni, ADU esclusa anche dalle comunali di Aosta

Potrà presentare ricorso contro la decisione come accaduto per le regionali

AOSTA. Seconda doccia fredda per Ambiente Diritti Uguaglianza: anche la sua lista per le amministrative di Aosta a sostegno della candidata sindaco Chiara Giordano è stata esclusa dalla competizione elettorale. Come accaduto per la lista delle regionali, il problema rilevato durante i controlli è legato all'autenticazione delle firme dei candidati.

La forza politica potrà ricorrere contro la decisione: ha tempo fino a metà pomeriggio di domani, 20 agosto.

In una situazione simile a quella di ADU VdA si trovano anche le liste di Stella Alpina e Movimento 5 stelle.

Per quanto riguarda la mancata ammissione al voto per il rinnovo del Consiglio Valle, ADU ha comunicato l'intenzione di presentare oggi ricorso.

redazione