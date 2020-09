Elezioni, in Valle d'Aosta affluenza al 17,66% alle regionali

Per il referendum ha votato oltre il 19% degli aventi diritto



AOSTA. La Regione ha diffuso i primi dati relativi alla partecipazione dei valdostani al voto in questa particolare tornata elettorale. Alle ore 12 l'affluenza si attesta per il referendum al 19,49% (19.293 votanti su 99.010 elettori) e per le regionali al 17,66% (18.212 votanti su 103.127 elettori).

Ad Aosta ha votato il 17,63% degli aventi diritto per il referendum, il 16,92% per le regionali ed il 16,65% per le comunali. A Châtillon l'affluenza è superiore al 14% per referendum, regionali e comunali; a Sarre è superiore al 16%; a Quart è del 15,88% per le comunali, del 16,99% per il referendum e del 16,44% per le regionali.

Quanto agli altri comuni, a Saint-Vincent per il referendum ha già votato più della metà degli elettori (50,26%), mentre ha votato alle comunali soltanto il 15,30% e alle regionali il 16,64%. A Ollomont la consultazione referendaria ha raggiunto il 40,44% di affluenza, il 39,29% per le regionali e il 38,46% per le comunali.

C.R.