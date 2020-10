Baccega: alla Valle d'Aosta 27.600 vaccini antinfluenzali

L'assessore regionale alla sanità replica ad una lettera aperta sul basso numero di dosi

AOSTA. Alla Valle d'Aosta sono state assegnate 27.600 dosi di vaccino antinfluenzale "con possibilità di arrivare, se necessario a 30.000". Lo afferma l'assessore regionale alla sanità Mauro Baccega replicando ad una lettera aperta indirizzata in Regione da Paolo Ciambi, ex consigliere comunale a Saint-Vincent.

"Lo scorso 29 giugno - scrive Ciambi nella sua lettera aperta - il Consiglio Regionale votò un assestamento al bilancio di previsione contenente un emendamento che stanziava 150.000 euro per l'acquisto di circa 30.000 dosi di vaccino antinfluenzale (5 euro a dose), che, come riferito dall'assessore alla Sanità, si sarebbero dovute aggiungere alle 23.000 già ordinate. Dunque, 53.000 dosi in tutto. Invece, attualmente la Regione disporrebbe di sole 14.000 dosi, 39.000 in meno di quanto previsto. La Fondazione Gimbe - prosegue Ciambi - lo scorso 28 settembre ha pubblicato un report, nel quale si mostra che la Valle d’Aosta con 23.000 dosi (che comunque attualmente non ha) coprirebbe solo il 51,5% della popolazione target secondo criteri anagrafici. Ora, con 14.000 dosi siamo solo al 31,3%, meno di un terzo. Eppure, ben 12 regioni hanno un numero di vaccini sufficiente per coprire l’intera popolazione target e alcune molto di più".

Nella risposta l'assessore alla sanità ribatte sui numeri riprendendo i resoconti della seduta che citano: "l'anno scorso sono state acquistate 18.700 dosi di vaccino antinfluenzale, ne sono state utilizzate 18 mila, quest'anno ne hanno ordinate 23 mila, quindi abbiamo già previsto un incremento. Se vogliamo incrementare ancora di più ben venga".

Prosegue Bacega nella risposta: "Non ho mai dichiarato che si sarebbero comprato 53.000 dosi di vaccino. In quella fase ho dichiarato che erano state ordinate 23.000 mila dosi di vaccino. In realtà, poi, su nostra richiesta, ne sono state assegnate alla Valle d'Aosta 27.600 con la possibilità di arrivare, se necessario a 30.000; un numero molto maggiore rispetto alle 18.700 dell'anno precedente".

redazione