Valle d'Aosta, positivo al Covid un consigliere regionale

Domani, 20 ottobre, in calendario la seduta di insediamento

AOSTA. C'è anche un consigliere regionale della Valle d'Aosta tra le persone identificate recentemente come positive al Covid-19. La notizia è emersa questa mattina, alla vigilia della prima seduta della nuova legislatura, convocata il 20 ottobre alle ore 9.

La riunione era prevista in presenza, ma vista la positività di un consigliere potrebbe avvenire in forma telematica. Non dovrebbe comunque essere posticipata.

In tarda mattinata è previsto un vertice tra le strutture organizzative di Palazzo regionale per valutare il da farsi.

M.C.