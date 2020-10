Valle d'Aosta, via libera (con 20 voti) alla Giunta Lavevaz

Per il neo presidente Erik Lavevaz 20 voti sui 21 attesi. In una scheda indicato il nome di Rollandin

La 33a Giunta regionale della Valle d'Aosta (esclusi i consiglieri assenti in aula perché in quarantena)

AOSTA. L'unionista Erik Lavevaz è il nuovo presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta. È stato eletto questa mattina dal Consiglio regionale al termine della discussione sul programma di governo frutto dell'accordo tra autonomisti e progressisti.

"Avremo bisogno di tutti voi", ha affermato Lavevaz rivolgendosi a tutta l'aula seduto dallo scranno del presidente e parlando del momento difficile a livello sanitario ed economico.

Nel voto in aula tuttavia la maggioranza non si è dimostrata compatta, come era già avvenuto ieri durante una delle votazioni per l'ufficio di presidenza. Tra i 14 consiglieri di minoranza la Lega aveva annunciato il voto contrario e Pour l'Autonomie l'astensione. Lavevaz avrebbe dovuto ottenere 21 voti invece ne ha ricevuti 20. In una scheda è stato indicato il nome di Augusto Rollandin, consigliere sospeso per la legge Severino.

Subito dopo Lavevaz, l'aula ha eletto la nuova Giunta sempre con 20 voti a favore. Sette i componenti della nuova Giunta: Patrick Barmasse è assessore alla Sanità, salute e politiche sociali; Jean-Pierre Guichardaz è assessore ai Beni culturali, turismo, sport e commercio; Luigi Bertschy è assessore allo Sviluppo economico, formazione professionale, lavoro e infrastrutture funiviarie e vice presidente della Regione; Davide Sapinet è assessore all'Agricoltura e risorse naturali; Luciano Caveri è assessore all'Istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate; Chiara Minelli è assessore all'Ambiente, trasporti e mobilità sostenibilie; Carlo Marzi è assessore alle Opere pubbliche, territorio, finanze e innovazione.

Dopo quasi un anno di ordinaria amministrazione, la Valle d'Aosta torna ad avere un governo regionale nel pieno delle sue funzioni.

Elena Giovinazzo