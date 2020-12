I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta oggi ha determinato il fabbisogno del personale ausiliario assunto nelle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione e presso l'Istituto regionale A. Gervasone al fine di assicurare il rispetto delle misure per il contenimento dell'epidemia covid-19, secondo la ricognizione effettuata da personale dell'Assessorato all'Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate con gli Enti locali. L'importo stanziato è di 2.293.150 euro. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell'approvazione del disegno di legge regionale n. 2 del 4 novembre 2020, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Su proposta dell'assessore alle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio il Governo regionale ha stanziato 15.646.200 euro per il finanziamento delle domande di mutuo presentate e ammesse a beneficio in relazione ai Fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia.

Il Governo regionale ha anche approvato lo schema di Accordo di Programma per il Piano Scuole tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Ministero dello Sviluppo Economico e le Società Infratel Italia Spa e In.Va. Spa per collegare in fibra ottica tutte le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado e primarie del territorio regionale.

Inoltre con l'obiettivo di ampliare l'infrastrutturazione a banda ultra larga su tutto il territorio della Valle d'Aosta, la Giunta regionale ha deciso di utilizzare le economie del progetto Vda Broadbusiness per realizzare ulteriori collegamenti infrastrutturali destinati a estendere la rete in fibra ottica sul territorio della Regione. A tal fine, l'Esecutivo ha approvato la realizzazione di attività aggiuntive, accessorie e migliorative nell'ambito del progetto di infrastrutturazione del territorio regionale con la rete in fibra ottica, estendendo così il progetto Vda broadbusiness. Nello specifico, gli interventi individuati sono a favore delle strutture regionali per anziani, le strutture regionali socio-sanitarie e quelle scolastiche non ricomprese nel Piano Scuole.

Su proposta dell'assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali e con il parere favorevole del CPEL e della V Commissione consiliare, l'Esecutivo regionale ha approvato le nuove disposizioni applicative per l'erogazione di voucher a favore delle famiglie per servizi di tata familiare. Il voucher spetta per ogni figlio fino al compimento del terzo anno di età, a condizione che il figlio risieda in Valle d'Aosta e che risulti nel nucleo familiare dichiarato nell'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) minorenni in corso di validità del richiedente.

Sempre con il parere favorevole del Cpel, il Governo regionale ha integrato il Piano regionale per la lotta alla povertà 2018/2020, ha approvato gli importi e le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali da assegnare agli Enti gestori dei servizi per anziani e inabili per l'anno 2020 per una spesa complessiva di 20,9 milioni di euro e ha approvato l'acquisto di servizi connessi all'inserimento in strutture per minori, giovani e genitore/bambino a copertura dei maggiori costi a carico dei gestori per l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per una spesa complessiva massima pari a 100 mila euro.

redazione