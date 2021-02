Interventi forestali, ok al piano triennale da 35,7 milioni di euro

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato oggi il piano di interventi in amministrazione diretta del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale. Il programma del triennio 2021/2023 prevede lavori per oltre 11,9 milioni di euro per ciascuno dei tre anni.

Il piano prevede l'impiego di 375 operai a tempo determinato per 140 giornate lavorative, 66 operai a tempo indeterminato e 39 impiegati forestali assunti con contratto degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestali.

Sempre in ambito forestale l'Esecutivo ha anche approvato la partecipazione

L'esecutivo ha approvato la partecipazione della Regione al progetto For. Italy - Formazione forestale per l’Italia, finanziato con il Fondo per le Foreste Italiane. L'iniziativa prevede anche la partecipazione a cantieri dimostrativi e informativi sulla formazione forestale e collaborazioni nei corsi per istruttori forestali e sulle iniziative di divulgazione del progetto.

E.G.