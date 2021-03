Forza Italia VdA: 'preoccupa l'immobilismo della maggioranza regionale'

'Maggioranza concentrata a gestire i dispetti tra alleati mentre gli aiuti sono fermi al palo'

AOSTA. "Nel giorno in cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha varato un maxi pacchetto di aiuti per famiglie e imprese da 500 milioni di euro, in Valle d'Aosta continuiamo ad assistere con preoccupazione all'immobilismo di una maggioranza regionale più concentrata a gestire i dispetti quotidiani tra alleati di governo che non a garantire nuove e urgenti misure di sostegno e di rilancio". Così il coordinamento regionale di Forza Italia e il Front Valdôtain commentano l'attuale situazione politica in Regione.

"Coloro che hanno chiesto a gran voce un deciso cambio di passo da parte del nuovo Governo Draghi, non si sono accorti di essere tuttora fermi al palo, in attesa che Roma veda e provveda", aggiungono Fi e Fv.

"Alla luce del delicatissimo momento di crisi attraversato da famiglie, imprese, autonomi, partite Iva, associazioni e stagionali valdostani, come mai la maggioranza regionale ha deciso di accantonare proprio adesso la Struttura per l'emergenza economica Covid-19, così tanto osannata dalla Giunta dell'epoca nel periodo pre elettorale? Passate le elezioni, sono forse cambiate le priorità di qualcuno? La maggioranza regionale litighi di meno - concludono - e pensi di più ai valdostani, che nulla c'entrano e nulla vogliono c'entrare con le sue beghe interne".

redazione