Covid, Lavevaz: dati della Valle d'Aosta fanno ben sperare

Il presidente della Regione: Valle d'Aosta sta uscendo dalla terza ondata con 15 giorni di ritardo

AOSTA. L'andamento degli ultimi giorni dei contagi da Covid-19 "fa ben sperare per la prossima settimana". Così il presidente della Regione, Erik Lavevaz, intervenendo questa mattina in Consiglio regionale sulla situazione sanitaria in Valle d'Aosta.

"La Valle d'Aosta sta uscendo da questa ondata con circa 15 giorni di ritardo rispetto agli altri", ha evidenziato Lavevaz.

"I dati della settimana scorsa - ha ricordato - sia riguardo all'incidenza dei casi positivi sia all'indice Rt erano ormai al limite tra lo scenario della zona rossa e lo scenario arancione e questo ci fa ben sperare per la prossima settimana, essendo i dati della corrente settimana in ulteriore fase di miglioramento".

redazione