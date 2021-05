Consiglio Valle, approvata una mozione sui cimiteri per animali

Voto unanime su una proposta emendata della Lega VdA

AOSTA. L'Amministrazione regionale effettuerà degli approfondimenti sulla normativa della sepoltura degli animali d'affezione per promuovere l'apertura di cimiteri dedicati agli animali compagni di vita dell'uomo. Lo prevede una mozione presentata dalla Lega VdA ed emendata su proposta del governo che il consiglio regionale ha approvato all'unanimità.

Il testo approvato impegna il governo valdostano a studiare leggi e procedure che disciplinano i cimiteri per gli animali di affezione e gli impianti per la cremazione. L'obiettivo è individuare un «iter procedurale standardizzato, nello spirito della semplificazione delle procedure burocratiche, da trasmettere poi agli enti locali» della Valle d'Aosta per autorizzare enti o privati a gestire cimiteri per gli animali

«In questo periodo di misure matrigne diventa ancora più importante mettere in atto misure materne e la classe politica ha il dovere morale di ricostruire la vita della propria comunità, permettendole di riprendersi il tempo del vivere rispetto al tempo del sopravvivere», ha affermato il consigliere leghista Luca Distort nel presentare la mozione.

«Vi sono numerose leggi di settore e la Regione ha disciplinato una serie di interventi: tuttavia il quadro va semplificato e quindi accogliamo questa mozione che ci consentirà di fare chiarezza su questa materia», ha replicato l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse, annunciando il voto favorevole del governo e della maggioranza.

C.R.