Decreto Sostegni, M5s: bene approvazione odg sui fondi per la montagna

«Auspichiamo che il fondo per la montagna venga incrementato con altre risorse aggiuntive»

AOSTA. L'approvazione di un ordine del giorno al Decreto Sostegni dedicato alla montagna e firmato dalla deputata Elisa Tripodi è «una buona notizia». Lo affermano in una nota la deputata valdostana e i colleghi pentastellati Sabrina De Carlo, Luca Sut, Simone Valente, Gianluca Vacca, Giovanni Currò e Davide Serritella.

«Auspichiamo che il fondo per la montagna venga incrementato con altre risorse aggiuntive e maggiori rispetto all'annuncio fatto dal Ministro Garavaglia qualche giorno fa. Aumentare il fondo di 100 milioni non è sufficiente», dicono i deputati del M5s. «Questi territori, infatti, sono tra i più penalizzati dalle misure restrittive messe in atto per contrastare la pandemia. Le risposte da dare sono ancora molte, come ad esempio il calcolo della diminuzione di fatturato sulle perdite subite dall’aprile 2020 fino al marzo 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, altro tema che ci vede impegnati e su cui contiamo di raccogliere l’appoggio da parte di tutte le forze politiche», concludono i deputati.

redazione