Ospedale, VdA Futura: servono seri e urgenti approfondimenti

Il partito ipotizza un nuovo referendum consultivo sull'ampliamento o la costruzione di un nuovo ospedale

AOSTA. «Se la volontà politica dovesse rimanere arroccata sulla decisone presa a maggioranza dal Consiglio Regionale crediamo opportuno riaprire il dibattito con tutta la popolazione valdostana e in un’ultima analisi sostenere un referendum consultivo». Lo afferma in una nota Valle d'Aosta Futura a proposito della decisione presa in Consiglio regionale di proseguire con l'ampliamento dell'ospedale Parini.

Secondo il partito la Valle d'Aosta deve organizzare un nuovo modello di assistenza sanitaria per migliorare la qualità dell'assistenza ai ricoverati, evitare prestazioni e ricoveri inappropriati in ospedale sviluppando le cure sul territorio e a domicilio e quindi riducendo il fabbisogno di posti letto ospedalieri.

«L’attuale progetto di ristrutturazione dell’ospedale Parini - riprende VdA Futura - risponde a questa visione ? Non ne siamo per niente convinti e riteniamo che vadano fatti seri e urgenti approfondimenti».

redazione