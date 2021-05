Il piano triennale degli interventi forestali approvato dalla Giunta regionale

Via libera definitivo al programma di lavori fino al 2023. Previsti interventi per 4,5 milioni di euro

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta oggi ha approvato in via definitiva il Piano degli interventi in ambito forestale del triennio 2021/2023 che l'amministrazione regionale affiderà a soggetti esterni.

Si tratta di un piano «articolato che andrà a impegnare per i prossimi tre anni risorse per 4 milioni e 522 mila euro», spiega in una nota l'assessore regionale all'agricoltura.

Gli enti locali si sono già espressi a favore del programma di lavori. Sono previsti interventi nel settore della viabilità forestale e della rete sentieristica, nelle attività selvicolturali e di tutela fitosanitaria e nella realizzazione di opere antincendio, con una particolare attenzione alle piste forestali.

redazione