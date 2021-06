Micol Voyat nel coordinamento Adu: è responsabile per il gruppo giovani

Il 30 maggio si è riunita l'Assemblea del movimento

AOSTA. Domenica 30 maggio si è riunita in presenza l'Assemblea di Adu Valle d'Aosta. All'ordine del giorno il rendiconto economico 2020 e anche la formalizzazione dell'ingresso nel coordinamento di Micol Voyat, responsabile del gruppo giovani del movimento politico.

«Grande spazio - fa sapere Adu - è stato dato al confronto, per tentare una lettura comune della diffile fase della politica valdostana. Anche a fronte dell'ennesima crisi di governo e dei nuovi scandali, Adu Vda intende continuare a proporsi come un'alternativa coerente ed affibile per chi vuole realmente cambiare il sistema valdostano e difendere i diritti, l'uguaglianza e l'ambiente di tutti».

L'Assemblea è stata anche «un momento importante di restituzione alla base del lavoro fatto dal Coordinamento e dalla Segreteria politica: presentazione di proposte di legge, presidio del campo mediato e partecipazione al dibattito pubblico sui temi caldi e l'organizzazione e promozione di iniziative importanti come AduMeet e la rivista Spazio pubblico».

