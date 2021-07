I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale

Autorizzato anche uno studio sulle dinamiche demografiche della Valle d'Aosta

Nel corso della riunione odierna la Giunta regionale della Valle d'Aosta ha autorizzato la realizzazione di uno studio sulle analisi delle dinamiche demografiche e proiezione della popolazione della Regione Valle d'Aosta, da svolgersi entro il 31 dicembre 2021, per un importo complessivo stimato in 48.800 euro Iva inclusa.

L'Esecutivo ha inoltre determinato le caratteristiche dei nastrini di riconoscimento dell'anzianità di servizio, montati su supporto metallico bombato, da applicare sulle uniformi del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Il Governo ha approvare la compartecipazione della Regione alla spesa per l’istituzione di un servizio di taxi-bus nei Comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Chamois, nel periodo dal 10 luglio al 5 settembre 2021, per un importo massimo pari a 8.750,00 euro.

Su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro la Giunta regionale ha approvato il Programma annuale degli interventi di politica del lavoro 2021, riservandosi, in considerazione dell’imprevedibile evoluzione dell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19, la facoltà di introdurre eventuali ulteriori azioni che, pur non inserite nel Programma annuale, discendono dalla necessità di attuare il Piano triennale di politica del lavoro e di formazione professionale 2021-2023. L’impegno di spesa ammonta a 32.592.066 euro.

Su proposta dell'assessore all'Agricoltura e Risorse naturali il Governo ha approvato le disposizioni applicative per la concessione dei contributi a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità previsti dall’art. 12, della l.r. 15/2021 per la spesa complessiva pari a 3.000.000 di euro.

Per quanto riguarda l'assessorato ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio è stata ha approvato l'adesione della Regione alla 39° Giornata del donatore di sangue FIDAS e alla Giornata Mondiale del Diabete con l’illuminazione del castello di Aymavilles di colore rosso dal 23 al 26 settembre 2021 e di colore blu dall’8 al 16 novembre 2021.

Per l'assessorato Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio il governo regionale ha approvato le modalità per lo scambio di informazioni cartografiche e territoriali tra l’Amministrazione regionale ed altri Enti pubblici o di diritto pubblico, secondo i contenuti della Convenzione tipo e l’Accordo di servizio tipo. La possibilità di scambio costituisce un punto privilegiato di accesso on-line al patrimonio cartografico e territoriale geografico, arricchicchendo il patrimonio delle informazioni che rappresentano una parte del Sistema delle Conoscenze Territoriali - SCT della Regione. Le modalità saranno disciplinate con specifica convenzione della durata di tre anni, con previsione di tacito rinnovo.

Su proposta dell'assessore all'Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate la Giunta regionale ha approvato, per l’anno 2021, due bandi di concorso, per una spesa di 12.500 euro ciascuno, ai fini dell’assegnazione di borse di studio per la frequenza da parte di studenti valdostani, negli anni formativi 2019/2020 e 2020/2021, di percorsi di Istituti Tecnici Superiori ubicati al di fuori del territorio regionale.

L’Esecutivo ha deciso di ricorrere alla clausola di forza maggiore per disciplinare in modo specifico l’operazione di riconoscimento di alcune spese sostenute dall'Ausl Valle d’Aosta nell’ambito del contrasto all’emergenza sanitaria da COVID-19, a valere sul Programma “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE)”.

Infine per quanto riguarda la Sanità, Salute e Politiche sociali il governo regionale ha stabilito un contributo massimo di 2.207,88 euro in favore dell’Associazione donatori di sangue FIDAS Valle d’Aosta per la realizzazione del 59° Congresso nazionale Donatori di sangue FIDAS – 39° giornata nazionale del Donatore di sangue FIDAS, che si terrà a Châtillon e ad Aosta dal 23 al 26 settembre 2021.

La Giunta ha anche approvato la bozza di Protocollo d'intesa interistituzionale per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Aosta.

