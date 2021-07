Misure anticrisi Covid, approvati i voucher per l'acquisto di prodotti di qualità

Approvati dalla giunta regionale della Valle d'Aosta i criteri di concessione della misura che copre il 30% della spesa sostenuta

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha definito le modalità di concessione dei contributi a favore delle imprese per l'acquisto di prodotti agroalimentari regionali di qualità. La misura è prevista dall'ultima legge regionale sugli aiuti anticrisi Covid-19, la n° 15/2021.

Il provvedimento sostiene l'acquisto di materie prime provenienti da aziende agricole della Valle d'Aosta, di prodotti trasformati ottenuti dalle materie prime agricole o di prodotti agroalimentari di origine locale, afferenti ai regimi di qualità. Il contribut è pari al 30 per cento della spesa sostenuta tra il 1° giugno e il 29 ottobre 2021 e andrà a favore delle imprese che operano nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi che commerciano alimenti e bevande.

Per orientarsi nell'acquisto dei prodotti per i quali sarà possibile chiedere il voucher le aziende avranno a disposizione un elenco che, come spiega l'assessorato regionale dell'agricoltura, sarà consultabile «a breve» sul portale regionale #VDARiparte.

«Le aziende già coinvolte lo scorso anno - fanno sapere gli uffici regionali - riceveranno una comunicazione da parte dell'assessorato per la conferma dei prodotti da inserire, mentre quelle che vogliono presentarsi per la prima volta possono farlo compilando l'apposito modulo, che sarà disponibile sempre sullo stesso portale».

A disposizione in tutto ci sono 3 milioni di Euro.

Per informazioni supplementari le imprese possono anche contattare l'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali al numero 0165 275211.

E.G.