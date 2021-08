Adu: la Valle d'Aosta accoglierà profughi afghani?

Il movimento politico chiede un 'impegno concreto sostegno da parte della Regione'

«Che le parole di apprezzamento del Presidente Erik Lavevaz nei confronti del (davvero) coraggioso, capace e generoso Alberto Zanin, che si trova a gestire niente meno che l'ospedale di Emergency a Kabul, sottintendano a una eventuale disponibilità del governo regionale ad accogliere profughi afghani?». Lo chiede in un comunicato Ambiente Diritti Uguaglianza.

Il movimento politico «auspica un concreto sostegno da parte della Regione» per quanto sta accadendo in Afghanistan.

Riferendosi al messaggio inviato dal presidente della Regione al valdostano Alberto Zanin, che coordina l'ospedale di Emergency a Kabul, ADU aggiunge: «Che gli "eventuali interventi di sostegno da parte della Regione", per citare le sue parole, possano significare che anche noi, come già Belluno e altri Comuni e Regioni italiane, non ci limiteremo a spedire delle coperte ma li aiuteremo a indossarle per farli sentire al sicuro?».



redazione