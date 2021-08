I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta

Stanziate altre risorse per i mutui agevolati prima casa e recupero di centri e nuclei abitati

La Giunta regionale della Valle d'Aosta oggi ha approvato la concessione di un contributo in conto capitale a favore di un’impresa artigiana per l’acquisto di un centro di lavoro innovativo e di un contributo, ai sensi della l.r. 3/2009 (imprenditoria giovanile), a favore di un’altra impresa per l’apertura di una attività di ristorazione.

La Giunta ha approvato anche una parte dei lavori di manutenzione straordinaria della telecabina di proprietà regionale Aosta-Pila ai sensi dell’articolo 6 del contratto di servizio per la gestione dell’impianto. L’importo stanziato è pari a 493.457 euro.

Su proposta dell'assessore all'Agricoltura e Risorse naturali, il Governo regionale ha approvato la partecipazione della Valle d'Aosta alla XIII edizione di Cheese in programma a Bra, Cuneo, dal 17 al 20 settembre 2021. Allo scopo ha prenotato 42.300 euro.

Il Governo regionale ha approvato un contributo di 479.133 euro a favore dell’Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV) per la realizzazione del programma 2021 per la tenuta dei libri genealogici degli animali e per i controlli funzionali.

La Giunta regionale ha deciso di organizzare la manifestazione Marché au Fort nei giorni 9 e 10 ottobre 2021 nel comune di Bard.

Per quanto riguarda l'assessorato Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Valle d’Aosta e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, regolante il finanziamento per l’acquisto di tre treni bimodali nell’ambito del piano operativo infrastrutture 2014-2020.

Su proposta dell'assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio il Governo valdostano ha deliberato l’attuazione del progetto per la tutela della lingua minoritaria francoprovenzale finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 208.400 euro. Lo stesso sarà realizzato nel corso del 2022.

L’Esecutivo regionale ha approvato l’allestimento della mostra ad ingresso gratuito L’Histoire dans la rue: le Bourg Saint-Ours prevista presso il Foyer della Biblioteca regionale di Aosta da novembre 2021 a gennaio 2022.

Approvata anche l'organizzazione dell’evento inaugurale della rassegna Plaisir de culture en Vallée d’Aoste in programma il 17 settembre 2021.

Per quanto riguarda l'assessorato Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio la Giunta regionale ha approvato l’integrazione del finanziamento dell'intervento di messa in sicurezza della conoide sul torrente Baudier, sulla S.R. n. 28 in Comune di Oyace, nel Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2021/2023 e nel relativo elenco annuale. Il finanziamento dell’intervento di messa in sicurezza è stato approvato con il secondo Addendum al Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, e prevede un importo complessivo dei lavori nel triennio pari ad euro 1.000.000, suddiviso in euro 200.000 per l’anno 2021, euro 550.000 per l’anno 2022 ed euro 250.000 per l’anno 2023.

Il Governo regionale ha approvato di procedere alla concessione dell’immobile di proprietà regionale sito in Aosta in Via Porta Pretoria, 4, da adibire ad attività di ristorante. La deliberazione contiene l’avviso di gara ad evidenza pubblica per la concessione dell’immobile di proprietà regionale, che prevede un canone mensile a base d’asta pari ad euro 4.500.

La Giunta regionale ha approvato il finanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento delle domande di mutuo agevolato per la prima abitazione e per il recupero di centri e nuclei abitati. Attraverso la destinazione di un importo complessivo di 29.925.000 euro, sarà possibile finanziare ulteriori 205 domande di mutuo, che si aggiungono alle 224 domande già finanziate dallo scorso mese di ottobre ad oggi, che saranno trasmesse nei prossimi giorni a Finaosta S.p.A. e per conoscenza ai beneficiari per il prosieguo dell’iter di erogazione.

La Giunta regionale ha approvato il rinnovo, per un periodo di tre anni, della durata del protocollo di intesa con la Procura della Repubblica di Aosta, per il funzionamento del sistema multimediale di audizione protetta di minori e testimoni di particolari reati, a disposizione sia dell’Autorità Giudiziaria, sia degli Uffici regionali competenti in materia di tutela dei minori. Nell’ambito del protocollo, la Regione garantisce le attività di manutenzione e assistenza tecnica, con la previsione di acquisto di beni più performanti in sostituzione di quelli ritenuti tecnologicamente obsoleti, a garanzia del buon funzionamento dell’intero sistema.

Il Governo regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, con avvio delle successive fasi progettuali, relativo ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Località Pic de Molère, in Comune di Lillianes. Gli interventi sono diretti alla mitigazione del rischio di caduta massi sulla strada regionale a collegamento tra i comuni di Gressoney e Lillianes. L’importo dei lavori prevede, allo stato attuale, una spesa complessiva di circa un milione di euro.

Infine su proposta dell'assessore all'Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate la Giunta regionale ha approvato, per l’anno 2021, i bandi di concorso per le borse di studio intitolate alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana Brivio.

redazione