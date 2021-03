In Consiglio regionale un nuovo caso di positività al Covid-19

Martedì screening su base volontaria per tutta l'assemblea

AOSTA. Un nuovo caso di positività al Covid-19 è emerso all'interno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Ad essere contagiato è un componente del gruppo della Lega.

La scorsa settimana l'assemblea si è riunita due giorni per i lavori. Anche per questo motivo domani sarà organizzato uno screening su base volontaria tra gli altri 34 consiglieri, nessuno dei quali al momento risulta in isolamento.

redazione