Consiglio Valle, la presidenza chiede un nuovo screening

Dopo la positività al Covid-19 di un assessore che ha partecipato alla riunione di una Commissione

AOSTA. La presidenza del Consiglio regionale ha chiesto di effettuare un secondo ciclo di tamponi dopo che l'assessore alle finanze Carlo Marzi è risultato positivo al Covid-19.

Marzi ha partecipato questa settimana sia alla riunione in presenza della giunta regionale (presidente e assessori sono risultati negativi) sia ad una riunione della II Commissione alla presenza di consiglieri e funzionari. La richiesta di un nuovo screening fatta dall'ufficio di presidenza dell'assemblea regionale alle autorità sanitarie riguarda proprio i partecipanti alla seduta della commissione organizzata all'interno dell'aula consiliare, come da prassi in questi mesi di emergenza sanitaria.

Intanto le prossime riunioni delle commissioni si svolgeranno in modalità mista. Il 7 e 8 aprile è inoltre in calendario la seduta del Consiglio Valle.

redazione