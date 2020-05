Come si gioca gratis online



La situazione recente ha comportato che molte persone avessero più tempo da passare in casa. Per cercare di spenderlo in modo alternativo, molte si sono avvicinate al mondo del gioco online. I nuovi utenti si approcciano inizialmente con diffidenza a questo passatempo spesso denigrato e tacciato per pericoloso. Sono quindi ricercatissimi i modi per giocare gratis online, sia da mobile che da desktop. Il nostro intento è proprio quello di guidarvi al gioco gratis online, cercando di suggerirvi le migliori chiavi di lettura dei bonus senza deposito o delle offerte di benvenuto attivabili tramite deposito. Ma non solo: focus saranno dedicati anche alle demo gratuite e ai giochi che stanno crescendo di pubblico che offrono dei premi da utilizzare su relative sezioni di un operatore. Come ottenere e sfruttare i bonus senza deposito Utilizzare i bonus senza deposito è la modalità più diffusa per giocare online gratis. La prerogativa per ottenerli è quella di aprire un conto gioco presso un dato operatore. Ovviamente è necessario identificarsi per ricevere il dono da parte del bookmaker, quindi bisogna completare la procedura di iscrizione andando fino in fondo, inserendo anche il documento di identità. Ecco come ottenere quasi tutti i bonus senza deposito secondo uno schema di default:

- iscriversi al sito del bookmaker su cui si vuole ricevere l’offerta

- completare la procedura guidata inserendo tutti i dati e il documento d’identità

- soddisfare le richieste dell’operatore per ricevere, usare e riscattare il bonus senza deposito Bisogna fare grande attenzione a termini e condizioni che identificano un determinato bonus senza deposito per non restare delusi. Potrebbe essere infatti dedicato ad una specifica area del sito, quindi non essere valido sulla sezione che ci interessa di più. Giochi da casino e slot machine gratis online Una volta iscritti su una piattaforma è possibile scegliere l’area in cui divertirsi. Non è però detto che si debba giocare gratis online solo sui siti degli operatori AAMS presenti in Italia. Esistono infatti molte pagine web che permettono di sfruttare demo gratis online sia in merito ai giochi da casino che alle slot machine. Talvolta queste realtà sono dei veri e propri raccoglitori di giochi online gratis in cui si può passare dall’uno all’altro, provandone il più possibile prima di scegliere quello su cui lanciarsi a pagamento. I quiz gratis online con cui si vincono bonus Seguendo la scia di Live Quiz, il prodotto lanciato lo scorso anno dalla start-up Bending Spoons, tanti operatori stanno mettendo in piedi il proprio quiz gratuito che assegna delle vincite in bonus per determinate sezioni del sito. Il bookmaker pioniere in questo senso, come spesso accade stando sempre sul pezzo sul mercato nazionale, è stato Snai col suo Snai Trivia. A ruota però seguito anche da molti altri suoi competitor quali Bwin, Eurobet, Goldbet, ecc. Le modalità e le tematiche sono differenti, infatti si spazia dalla cultura generale a quella esclusivamente sportiva o calcistica. Sta di fatto che di norma si tratta di un percorso scalare, talvolta anche di crescente difficoltà, in cui vanno indovinate tutte le risposte alle domande proposte per agguantare il montepremi giornaliero messo in palio. Il premio viene erogato quasi istantaneamente sul conto gioco del vincitore come bonus, quindi inizialmente la somma non sarà prelevabile. Alcune piattaforme limitano l’utilizzo della vincita alla sola area del sito nel quale è inserito il quiz, per esempio Snai permette di utilizzarlo solo nella sezione casino live.