Breuil-Cervinia e Bionaz (Place Moulin) sono pronte per il CVA eBiketour Evolution

Due mete ideali, ricche di interesse e paesaggi mozzafiato

Due possibilità: con le propria eBike, da provare su percorsi insoliti e con i consigli dei maestri MTB, o con quelle messe a disposizione di CVA (Compagnia Valdostana delle Acque).

Le prossime due date di agosto sono mete ideali, ricche di interesse e paesaggi mozzafiato, per tutti gli ebikers del CVA eBiketour Evolution.

Si comincia ai piedi del Cervino, il 22 agosto, con un percorso di 18 km, +790 m di dislivello e circa 3 ore da passare insieme ai maestri MTB che guideranno il gruppo su sentieri e sterrati divertenti, in una natura imponente e carica di fascino. Partenza dalla Chiesa in centro paese, passaggio rapido alla Centrale CVA di Perrères e poi su fino al lago Goillet dove si trova la diga CVA. A Bionaz Place Moulin invece, rendez-vous domenica 23 agosto nel piazzale vicino alla diga.

Si inizierà con una salita che condurrà i partecipanti un un punto panoramico bellissimo dal quale poter ammirare l¹intero bacino CVA, per poi arrivare a Prarayer su single track e concludere con la vista della diga dal basso. 16 km, + 580 m di dislivello e due ore e mezza di tracce dalle quali poter godere dei colori bellissimi che questa valle regala. In ogni tappa sarà possibile, senza prenotazione e fino alle ore 16:00 provare, in brevi tour accompagnati da un maestro MTB, le ebike che CVA mette a disposizione.

Gli eventi sono tutti gratuiti, ma è necessaria la prenotazione che è obbligatoria e può essere effettuata su: ebiketour.cvaspa.it