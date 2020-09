Attualità: quali sono i comportamenti da evitare quando si gioca d'azzardo online?

Il gioco d'azzardo è un settore che non conosce crisi, sempre in costante aumento fra gli utenti, così come i https://campobet5.com/it/, e per dimostrare il suo continuo successo non c'è bisogno di rifarsi ai dati e alle statistiche, disponibili in rete, ma che non rendono l'idea dei pericoli che si nascondono dietro questo settore se uno scommettitore non si controlla.

Il gioco online non si ferma mai, è possibile scommettere su qualsiasi cosa a qualsiasi ora del giorno e della notte, 7 giorni su 7, giocare ai casinò e persino scommettere su sport e gare virtuali, ma non sempre i risultati sono quelli sperati. Senza voler demonizzare a tutti i costi il gioco online, in questo articolo vogliamo proporre semplicemente alcuni consigli per divertirsi senza perdere troppi soldi o contrarre una dipendenza, ossia quali sono i comportamenti da evitare quando si gioca d'azzardo online.

Non giocare troppo denaro in una sola scommessa

Meno denaro scommetti, più ti diverti. Questa è una regola sacra, in quanto: prova ad immaginare la tensione e l'ansia una volta scommessi 1000 euro. Non bisogna giocare troppo su una singola scommessa, o in un torneo di poker, al casinò e così via. È importante definire un budget massimo da giocare oltre il quale non andare, altrimenti si rischia di perdere troppo denaro o di diventare dipendenti dal gioco d'azzardo.

Non continuare a scommettere se hai già perso troppo

Una volta prestabilito un budget, ad esempio 30 euro al giorno, cerca di non scommettere di più. Il motivo è molto semplice. In caso di mancate vincite per 3 giorni consecutivi, avrai perso 90 euro totali, in realtà anche 30 euro al giorno è un budget troppo alto, per questo è importante rendersi conto di quando si sta perdendo troppo e fermarsi.

Prenditi una pausa ogni 3 giorni

Se inizi a scommettere o a giocare d'azzardo tutti i giorni, devi fermarti. Ogni 3 giorni, fai una pausa di 2 – 3 giorni, questo ti servirà a non diventare dipendente e a non perdere troppo denaro.

Non scommettere su giochi, sport, eventi di cui conosci poco o non hai esperienza

Se ti piace scommettere, devi farlo principalmente dove conosci il gioco, le squadre, le regole e hai una discreta esperienza. Evita di scommettere troppo su match o giochi in cui non hai esperienza o di cui non conosci le regole, onde evitare perdite di denaro disastrose.

Evita di scommettere troppo denaro su quote basse

Questa è un'idea molto in voga soprattutto fra gli scommettitori sportivi, ad esempio: scommetto 1000 euro su una quota facile a 1,50 e ne vinco 1500 con 500 euro di guadagno. Fermati a riflettere un attimo: stai scommettendo 1000 euro per vincerne 500. Questo significa che se la scommessa andrà male avrai perso 1000 euro (quasi un mese di stipendio), tieni presente che nessuna quota bassa è semplice da indovinare e scommettere grandi somme di denaro è quanto di più sbagliato si possa fare