Wedding Open Day: Domenica 18 Ottobre a Sarre

Domenica 18 Ottobre a Sarre appuntamento con il Wedding Open Day, una giornata ad ingresso libero dedicata al meraviglioso mondo del matrimonio.

L'Open Day sarà l'occasione per il pubblico e per i futuri sposi di incontrare i professionisti del settore wedding in una location ideale per il ricevimento delle proprie nozze. Saranno presenti fotografi per rendere eterno il giorno del sì, fioristi che si occupano dell'allestimento floreale, wedding planner per non lasciar nulla al caso, hair stylist e make up artist per trasformare un giorno memorabile in un evento ancora più speciale, atelier di abiti da sposa, da sposo e da cerimonie, gioiellieri per le fedi ed anche agenzie viaggi per organizzare la luna di miele.

Il Wedding Open Day si svolgerà al ristorante L'Ancien Bracconier di frazione Beuvé a Sarre. Gli espositori accoglieranno il pubblico dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 13.30 alle 19.

L'ingresso è libero ed è gradita la prenotazione.

Per informazioni è possibile contattare Simona al numero telefono 333 6508211