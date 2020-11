10 motivi per cui dovresti mantenere i tuoi dati personali privati

Con l'aumento dell'hacking online, delle violazioni dei dati e della pirateria su Internet, mantenere privati ​​i tuoi dati personali è più importante che mai.

Oggi, secondo Pew Research, oltre il 96% di tutti gli americani possiede un cellulare di qualche tipo. Poiché la proprietà di telefoni e computer continua a crescere e diventa sempre più comune, anche i tentativi di hacking e il furto online sono alle stelle. Sapere perché dovresti mantenere i tuoi dati personali sempre privati ​​può evitarti mal di testa e stress, oltre a perdite e rischi finanziari.

1. Le VPN sono convenienti e facili da usare

L'utilizzo di una VPN, o rete privata virtuale, è altamente consigliabile per chiunque si preoccupi per la propria privacy generale e per la protezione dei propri dati personali online. Una VPN non è solo facile da usare, ma è estremamente conveniente e in genere costa alle persone solo pochi dollari al mese per poter usufruire di un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con una VPN, maschera la tua identità e naviga sul Web in completo e totale anonimato, offrendoti conforto e tranquillità ogni volta che utilizzi Internet.

2. Furto di identità

Sfortunatamente, con l'avvento di Internet globale, il furto di identità è diventato sempre più diffuso nel cyberspazio. I ladri online che prendono di mira individui vulnerabili lo fanno nella speranza di ottenere le loro informazioni personali, password, indirizzi, numeri di telefono, credenziali del conto bancario e persino numeri di previdenza sociale. Una truffa di furto di identità online può verificarsi in diversi modi, dall'utilizzo della posta elettronica alla promozione di siti Web fasulli o alla creazione di profili di social media che impersonano la vittima di destinazione del ladro. Il furto d'identità è estremamente comune quando si tratta di furto di identità, motivo per cui è così importante mantenere i dettagli personali e le informazioni su te stesso, la tua famiglia, casa, indirizzo e finanze fuori da Internet in ogni momento, ove possibile.

3. Truffe phishing

Anche le truffe phishing sono comuni e in genere prendono di mira individui che non sono esperti nella navigazione sul Web o coloro che potrebbero non avere familiarità con le truffe su Internet. Una truffa di phishing spesso comporta l'invio di un utente a un sito Web che sembra familiare e affidabile, come un noto provider di posta elettronica o la home page di una piattaforma di social media. Tuttavia, il truffatore fornirà un collegamento a un sito Web in cui l'URL è scritto in modo errato o non è lo stesso dell'URL originale e autentico. Molto spesso, coloro che cadono preda di frodi di phishing non hanno notato la differenza all'interno dell'URL su cui hanno fatto clic, portandoli a condividere involontariamente le informazioni di accesso come indirizzi e-mail, password e pin con hacker e ladri.

4. Truffe online comuni e anelli di truffa

Esistono molte truffe online e anelli di truffa comuni utilizzati per raccogliere dati, informazioni personali e dettagli sensibili su individui e acquirenti online. Anche se si tenta di proteggersi navigando solo su siti Web noti, non vi è alcuna garanzia che le informazioni di accesso e i dati personali rimarranno al sicuro in caso di tentativo di pirateria informatica o violazione dei dati dell'azienda e del sito Web stesso. Alcune truffe online comuni a cui prestare attenzione e da evitare per evitare di diventare un bersaglio vulnerabile per un hacker o truffatore online includono:

● Avvisi antivirus falsi: quando si visita un sito Web che è stato infettato da un virus o malware, è possibile che venga visualizzato un popup oppure il browser Web potrebbe essere completamente compromesso con un avviso relativo a un programma antivirus sul disco rigido del computer. Questo avviso popup è di per sé una truffa e dovrebbe essere chiuso il più rapidamente possibile. Se non riesci a chiudere il sito Web o il popup, potrebbe essere necessario completare un riavvio forzato sul computer per rimuovere completamente il problema.

● Truffe sugli acquisti: le truffe sugli acquisti sono fin troppo comuni e compaiono nelle e-mail, nelle catene di commenti e persino nei thread dei social media. Alcune truffe sugli acquisti possono offrire buoni regalo del valore di oltre $ 100 per il completamento dei sondaggi, mentre altre truffe sugli acquisti possono attirare le vittime facendo sfilare prodotti o gadget gratuiti in cambio di informazioni personali. Spesso, queste truffe sono illegittime e venderanno dati o utilizzeranno dati solo per scopi nefasti, quindi è consigliabile starne alla larga.

● Truffe nigeriane: la Nigeria è nota per gli anelli di truffa basati su Internet e sui telefoni che depredano gli anziani vulnerabili negli Stati Uniti e in tutto il mondo. I truffatori nigeriani possono informare un individuo che sono in difficoltà legali o fiscali, in genere spaventandoli se non hanno familiarità con il tipo di truffa che stanno incontrando. Con una truffa nigeriana, un individuo è spesso spinto a trasferire denaro attraverso l'uso di Western Union. In altri casi, potrebbe essere richiesto loro di fornire informazioni aggiuntive come il numero di previdenza sociale, le informazioni sul conto bancario e persino nomi utente, indirizzi e-mail e password per siti Web online, provider di posta elettronica e reti di social media.

● Truffe romantiche e di appuntamenti online: in alcuni casi, un individuo può trovarsi esposto o truffato quando utilizza un sito di incontri online. La pesca al gatto o l'attrazione di un individuo ignaro in una relazione romantica nella speranza di un visto, una carta verde o un sostegno finanziario è estremamente comune, specialmente nei paesi del terzo mondo e nei paesi con stili di vita restrittivi.

5. Potenziale di attività criminale

Una volta che un criminale, un hacker o un ladro online ha ottenuto i tuoi dati personali e privati, non si sa cosa si può fare con essi. Reati reali del mondo reale come furto di identità, appropriazione indebita, investimenti, stalking e persino molestie o aggressioni possono verificarsi se i tuoi dati finiscono nelle mani sbagliate. La protezione dei tuoi dati online e dei dati privati ​​dei tuoi cari e della tua famiglia dovrebbe essere una priorità assoluta, soprattutto se usi Internet frequentemente, trasmetti in streaming online o se hai persino sviluppato una presenza online e una persona che ha attirato follower e fan . Con l'uso di una VPN, puoi aggiungere un ulteriore livello di sicurezza e protezione necessario per mantenere te e la tua famiglia al sicuro in ogni momento, comunque tu scelga di utilizzare Internet.

6. L'aumento delle violazioni dei dati

Anche l'aumento delle violazioni dei dati è estremamente importante da tenere a mente quando si creano account digitali e si proteggono i dati personali e privati ​​online. Con le principali società, banche e persino società di monitoraggio del credito che subiscono violazioni dei dati online, non è possibile essere troppo attenti o troppo precauzioni quando si tratta di proteggere te stesso e le informazioni che condividi con le aziende.

7. Siti Web, inserzionisti e raccoglitori di dati di terze parti

Poiché i dati sono diventati una delle materie prime più preziose al giorno d'oggi, i siti Web di terze parti, gli inserzionisti e i raccoglitori di dati allo stesso modo hanno riconosciuto il valore complessivo del comportamento di un individuo, nonché la sua storia online ei dati personali. Ogni volta che si accede a un nuovo sito Web, è possibile che il sito Web utilizzi i dati che si sceglie di condividere (inconsapevolmente o meno). Tieni sempre presente che inserzionisti e siti Web di terze parti potrebbero raccogliere, archiviare e condividere le tue informazioni personali e private, soprattutto se non hai letto i termini di servizio prima di creare un account su un sito Web o una piattaforma di social media.

8. Perdita del controllo dei dati personali e privati

In passato, la maggior parte dei dati degli utenti raccolti da un sito Web veniva eventualmente eliminata o eliminata, soprattutto prima dei giorni in cui si generavano entrate e flussi di reddito attraverso l'utilizzo di pubblicità digitale, sponsorizzazioni e influencer marketing. Oggi, tuttavia, i dati personali sono estremamente preziosi. Più condividi le tue informazioni personali online con vari siti Web, servizi, applicazioni e social network, minore è il controllo che hai sui tuoi dati personali e privati. È importante rimanere consapevoli e consapevoli di ogni decisione che prendi per condividere i dati personali con una nuova azienda, anche se ritieni di poterti fidare dell'azienda e del marchio, poiché nessuno può prevedere potenziali hacker o violazioni dei dati.

9. Il futuro ignoto

Ciò che il futuro ci riserva in termini di tecnologia e privacy è ancora ignoto, motivo per cui così tanti scelgono di prendere precauzioni e proteggere se stessi ei propri dati ora. Poiché il futuro della raccolta, dell'utilizzo e della privacy dei dati è ancora nell'aria, prendere le necessarie precauzioni con i propri account e dati privati ​​può aiutarti a proteggerti da potenziali pericoli nascosti che si celano dietro l'angolo.

10. Mantenere una qualche forma di anonimato

Scegliere di mantenere privati ​​i tuoi dati personali non è sempre facile senza una soluzione come VPN, ma è un modo per mantenere una qualche forma di anonimato. Scegliere di utilizzare una VPN o una rete privata virtuale è un modo per mantenere la tua identità al sicuro, protetta e anonima in ogni momento durante la navigazione online. Al fine di prevenire l'uso improprio dei tuoi indirizzi e-mail, dettagli del conto bancario, password e altri dettagli personali, una VPN reindirizza il tuo indirizzo IP, generando casualmente un nuovo indirizzo IP per te ogni volta che accedi online. Mascherando la tua identità e il tuo indirizzo IP ogni volta che utilizzi il Web, è molto più facile fare acquisti online, comunicare con gli altri e persino inviare e condividere informazioni senza sentirti ansioso o nervoso per la prospettiva di essere truffato o diventare il bersaglio di un online ladro, truffatore o hacker.

Sia che utilizzi Internet solo casualmente o se lavori da remoto e vivi online, mantenere i tuoi dati personali privati ​​è sempre fondamentale. Rimanere consapevoli di tutte le tue decisioni online e delle tue abitudini di navigazione può ridurre significativamente la possibilità di diventare un bersaglio di un criminale online. Prendendo le dovute precauzioni, utilizzando gli strumenti giusti e salvaguardando password, dati finanziari e altre informazioni personali sensibili, è possibile ridurre al minimo il rischio ogni volta che si naviga in Internet, si comunica con altri o si fa acquisti online e si effettuano acquisti digitali.