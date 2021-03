Investimenti e giochi online, uno sguardo agli sviluppi più recenti

C'è chi punta somme di denaro in borsa e chi fa scommesse nel mondo del gambling, magari utilizzando un bonus, senza necessità di deposito. Dietro tutto ciò si cela l'aspettativa di ottenere una cifra maggiore di quella investita, come è avvenuto di recente con il boom Gamestop.

Al centro di un caso mediatico, la sua storia negli ultimi 13 anni è stata un'altalena di salite e discese, legate all'evoluzione del settore dei videogiochi. La sua posizione sul mercato ne ha influenzato le quote azionarie, ultimamente protagoniste di un rialzo tanto inaspettato quanto interessante per speculatori privati e grandi esperti finanziari.

Gamestop, una storia di ascese e declini

Nata in Texas nel 1984, l'azienda statunitense vende videogames nuovi e usati in tutto il mondo, con vari negozi e store online in piattaforme multilingua. L'insegna è conosciuta da un vasto pubblico, soprattutto giovanile e nel frattempo ha ampliato la propria gamma di servizi.

Ma gli interventi migliorativi e le riconfigurazioni dei layout non sono bastate per evitare il declino degli ultimi anni. L'ingresso del digitale nei videogames, la chiusura massiva dei punti vendita, l'avvento di abbonamento e soluzioni più innovative promosse da leader sul mercato hanno avuto effetti deleteri sui bilanci, con ripercussioni negative anche per i trader.

La crisi è iniziata dopo il picco storico del 2007, durante il quale le azioni ammontavano a circa 61 $. Dopodiché la discesa fino al 2009, con assestamento a 24 $ perdurato al 2012. L'uscita della PS4 ha portato a nuova risalita a 55 $ della quota azionaria, ma da quel momento il declino è diventato inesorabile, fino a rasentare i 3 $ della prima metà del 2020.

Tuttavia l'anno dell'emergenza sanitaria ha portato a un inaspettata ripresa e a un rilancio dell'azienda. Nel giro di poche settimane il valore delle azioni è salito dai 17 $ ai 348 $ dollari ciascuna, grazie allo short squeeze. Tale pratica finanziaria consiste nel rivendere le azioni prese in prestito e attendere che perdano di valore fino a una cifra ragionevole, in modo da riacquistarle a un prezzo più basso e restituirle.

Il presupposto di base è una previsione di perdita, mentre il guadagno è generato dalla differenza tra i prezzi iniziale e finale, fattore che ha attirato molti investitori occasionali. Di qui un'inversione di tendenza: tramite il contributo di WallStreetBets le azioni sono salite vertiginosamente. Di qui il consiglio di tenerle per sé, almeno per ora.

Bonus senza necessità di deposito

Molte persone tentano di aumentare i profitti con il gambling virtuale, soprattutto il pubblico giovanile. Ad oggi la rete dà moltissime opportunità per visualizzare banner e avvisi e le offerte in merito spaziano a un'ampia varietà di giochi, da quelli più tradizionali a altri più innovativi.

Spinto dalla curiosità, l'utente si avvicina al contenuto, spesso con riferimento a bonus senza necessità di deposito. In base ai regolamenti e ai trend del momento, si tratta di offerte di benvenuto presenti anche nei casinò in linea con i requisiti di legge, almeno nella maggior parte dei casi. In particolare prevedono l'apertura di un account e l'osservanza di condizioni ben definiti.

Tuttavia non mancano possibilità analoghe per le persone già iscritte, sempre nel rispetto di precisi termini. Questi vengono stabiliti in base al periodo e a eventi specifici, determinati in base al calendario e, in minima parte, a fattori imprevisti e non monitorabili.

In definitiva, la scelta di uno o dell'altro modo di aumentare le entrate dipende da quanto si è disposti a investire e dalle esigenze di ciascuno. La condizione necessaria e sufficiente in entrambi i casi è una: un invito alla responsabilità, almeno per se stessi.