Tutta la verità dietro i bonus del casinò online senza deposito

Una delle offerte più popolari nei casinò online è il bonus senza deposito. Il bonus è molto ricercato in quanto offre ai giocatori l'opportunità di vincere qualcosa per niente. Inoltre, è una ricompensa facile da ottenere poiché i giocatori devono solo registrare un account con un sito Web online per qualificarsi per il bonus.

Una volta che il tuo account è stato approvato, ricevi il tuo bonus senza deposito. Puoi utilizzare il bonus per giocare gratuitamente ai giochi da casinò con soldi veri. Se sei fortunato puoi richiedere le tue vincite, che puoi ritirare o utilizzare di nuovo con la speranza di ottenere premi più grandi.

Il bonus senza deposito sembra la ricompensa perfetta per un nuovo giocatore. Tuttavia, ci sono molte cose che dovresti sapere prima di accettare questo bonus. Ecco tutta la verità dietro questo bonus che ogni giocatore desidera ottenere.

I bonus senza deposito sono piccoli

Mentre la maggior parte dei casinò online offre ai giocatori enormi bonus di benvenuto, lo stesso non si applica ai loro premi senza deposito. È improbabile che un casinò online ti dia denaro gratuito per un valore di centinaia di dollari o più. Dopotutto, i dettagli della tua registrazione sono improbabili, non valgono la cifra elevata. Inoltre, dovresti ricordare che le scommesse online non sono progettate per offrire ai giocatori denaro gratuito. Usano questi bonus solo sperando che i giocatori rimangano abbastanza a lungo da depositare fondi e giocare con soldi veri.

Non puoi ritirare il bonus

Un grande malinteso tra i giocatori è che i bonus senza deposito funzionano come i bonus di deposito. Tuttavia, questo non è mai il caso. Con i bonus di deposito, puoi prelevare i fondi del bonus una volta soddisfatti tutti i termini e le condizioni.

Con il bonus senza deposito, non funziona così. Non puoi prelevare l'importo del bonus dopo aver soddisfatto tutti i requisiti. I giocatori possono prelevare solo le vincite ottenute tramite l'offerta. Il requisito può essere un po 'deludente per molti giocatori, motivo per cui dovresti sapere questo fatto prima di utilizzare un bonus senza deposito per giocare.

Viene fornito con un alto requisito di scommessa

Prima di utilizzare qualsiasi bonus del casinò per giocare, è necessario comprendere i requisiti di scommessa ad esso associati. Il requisito di scommessa si riferisce a quanto i giocatori devono scommettere prima di poter incassare le vincite dal bonus. Normalmente è un multiplo dell'importo del bonus.

Il problema con i bonus senza deposito è che hanno requisiti di scommessa elevati. Ad esempio, ti potrebbe essere richiesto di rinnovare il tuo bonus sessanta volte prima di poter richiedere qualsiasi vincita da esso. L'idea alla base degli elevati requisiti di scommessa è che i casinò vogliono rendere più difficile per te guadagnare da un bonus senza deposito.

I casinò limitano le vincite dai bonus senza deposito

Ogni giocatore vorrebbe trasformare i propri bonus senza deposito in un enorme jackpot. I giocatori possono scommettere € 10 da un bonus e vincere un premio di € 100.000 in slot. Tuttavia, anche i casinò online lo sanno, motivo per cui limitano le tue vincite a un certo punto quando utilizzano le loro offerte.

L'importo che puoi vincere da un bonus senza deposito è solitamente compreso tra € 100 e € 300. Mentre vinci centinaia di dollari gratuitamente da un bonus, non puoi considerarlo un importo che cambia la vita. I casinò online non sono lì per realizzare i tuoi sogni senza bonus di deposito. Stanno cercando di invogliarti a registrare un account sul loro sito web.

Non tutti i giochi contano ai fini del rollover

Il modo migliore per soddisfare i requisiti di scommessa è giocare ai giochi da tavolo e alle slot con il più alto ritorno al giocatore (RTP). Tuttavia, non tutti i giochi contano allo stesso modo ai fini del requisito di scommessa. Ad esempio, puoi giocare a una slot con un RTP del 97%, ma contribuirà solo per il 20% al requisito di scommessa.

L'opzione migliore sarebbe giocare a una slot con un RTP del 95% o inferiore in quanto potrebbe contribuire notevolmente al tuo gioco. Leggi sempre i giochi ridotti o limitati prima di utilizzare il tuo bonus senza deposito. I casinò possono escludere i giochi da tavolo dal soddisfare i requisiti di scommessa per i bonus senza deposito. Inoltre, possono limitare i contributi di scommessa da slot ad alto pagamento.

Devi soddisfare un prelievo minimo

Mentre vincere una piccola somma da un bonus senza deposito potrebbe sembrare fantastico, potresti non essere in grado di ritirare le tue piccole vincite. I casinò online stabiliscono un importo minimo di prelievo, che potrebbe essere di valore elevato.

Se non riesci a guadagnare questo importo utilizzando il bonus, non puoi incassare le tue vincite. Alcuni siti potrebbero richiedere il deposito di fondi per ritirare le vincite senza deposito.

Conclusione

Queste sono alcune delle cose da considerare quando si accettano bonus senza deposito. Leggere sempre le scritte in piccolo per evitare inconvenienti.