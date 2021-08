Inaugurato a Courmayeur il nuovo sentiero tra La Palud e Lavachey

Un percorso immerso nella natura per recarsi in Val Ferret

Alla presenza delle autorità comunali e regionali a Courmayeur è stato inaugurato il sentiero La Palud - Lavachey. Il percorso lungo 6 chilometri (uno dei quali ex novo), è pensato per favorire la mobilità dolce e per arricchire la rete dei sentieri di Courmayeur adatti a chiunque voglia godere delle bellezze paesaggistiche della località.

Grazie all'inaugurazione del tracciato è possibile spostarsi tra La Palud e Lavachey evitando la strada comunale e utilizzando un percorso immerso nella natura per recarsi in Val Ferret a piedi o in bici.

La partenza del sentiero si trova in località Praz Moulin, in corrispondenza dell’omonimo corso d’acqua.

(foto courtesy Courmayeur Mont Blanc)