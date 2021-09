Regione, ok a interventi di protezione delle strade regionali di Gressoney e Rhêmes

Via libera al progetto esecutivo per opere paramassi a Gressoney-La-Trinité

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato il progetto esecutivo per opere paramassi in località Tache di Gressoney-La-Trinité, in passato interessato da crolli di roccia.

L'intervento, già finanziato con il secondo assestamento di bilancio, impegna circa 932mila euro e rappresenta il secondo lotto dei lavori di protezione del centro abitato dal versante instabile che sovrasta la Strada regionale 44 della valle del Lys.

Ammonta poi a 361mila euro l'intervento programmato sulla Strada regionale 24 a Rhêmes-Notre-Dame per mitigare il pericolo crolli. Si tratta in questo caso di un intervento di manutenzione delle reti di protezione lungo la strada. L'opera è stata inserita con delibera di Giunta nel Proramma regionale dei lavori pubblici del triennio 2021/2023.

redazione