Batailles 2018, è Strega la reina delle reines

In II categoria non riesce l'impresa di Jardin. Vincono "Brunie" e "Canaille" - RIVEDI LE FINALI IN VIDEO

AOSTA. E' l'allevatore di Pollein Eddy Bignon ad esultare nella finalissima delle 61e Batailles de Reines, andata in scena questa ad Aosta. La sua "Strega", numero 22, ha vinto l'ultimo scontro, un combat lampo, disputato sul prato dell'arena Croix Noire, quello che assegna il titolo di reina di prima categoria. Contro la bovina di Bignon in finale c'era "Duchesse" di Gildo Bonin, di Gressan.

In seconda categoria "Jardin" non è riuscita nell'impresa di confermarsi regina per la quarta volta. Lo scettro è ora di "Brunie" dei fratelli di Quendoz, di Gressan, vincitrice nella sfida conclusiva contro "Spia" dell'allevatore di Saint-Vincent Jean-Paul Chadel.

In terza categoria è infine "Canaille", di Alex Cerise di Fénis, a vincere dopo aver sconfitto "Tiki" di Chamonin-Frassy, di Arvier.

Nel video in basso i combats conclusivi delle Batailles de Reines.

redazione