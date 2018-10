Ennesimo suicidio in Valle d'Aosta: 40enne si toglie la vita

Valutazione attuale: 5 / 5

E intanto la politica continua a parlarsi addosso

AOSTA. Ancora una volta ci troviamo a scrivere di una tragedia frutto della disperazione che si è consumata ad Aosta e che ha portato un uomo di quarant'anni a togliersi la vita. Qualche giorno fa, in un comune vicino al capoluogo, un ultracinquantenne si è suicidato.

Aostaoggi ha già affrontato questo argomento nel passato e tornerà nei prossimi giorni con un articolo inchiesta sella sanità della nostra regione. Nel frattempo si continua a morire suicidi in Valle d'Aosta.

Non abbiamo dati precisi sulla quantità di persone che si tolgono la vita: ogni persona va considerata come tale, non come numero. C'è poi la difficoltà nel reperire informazioni su questo argomento, molto delicato. Le autorità competenti, dietro la comprensibile riservatezza, omettono di produrre dati precisi. Una scelta che non fa percepire quanto sia grande l'emergenza e quanto sia inadatta la risposta della sanità valdostana e quindi della politica, troppo presa da sterili dissertazioni e iniziative elettoralistiche.

La sanità, in difficoltà di risorse e personale, non riesce a dare risposte sul territorio. Un servizio di Psichiatria pienamente funzionante però potrebbe darle e fornire un supporto e un aiuto. Forse non per tutti, ma comunque per tanti.

Stiamo raccogliendo informazioni documentazioni e testimonianze che al di la degli spot elettorali dimostrano l'agonia della sanità della Valle d'Aosta.

Non ci resta che contare altri due morti in questo momento di grande crisi economica e sociale. La speranza è che possa risvegliarsi la coscienza di coloro che potrebbero decidere per il meglio, ma non ne hanno la volontà o, peggio ancora, la capacità.





Marco Camilli