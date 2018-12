Inizia bene la stagione a Cervinia: 11mila sciatori nei primi giorni di dicembre

Valutazione attuale: 0 / 5

Piste aperte e promozioni per la stagione sciistica 2018/2019

VALTOURNENCHE. Uno strepitoso inizio della stagione sciistica quest'anno a Cervinia. Gli impianti sono stati ufficialmente aperti nel week end del 19 ottobre per poi entrare a pieno regime il 27 ottobre. Grazie ad un implemento dell'innevamento programmato è stato possibile aprire anche la bellissima pista di Cieloalto, importantissima sia per coloro che risiedono in quella zona e ideale per le squadre agonistiche e sci club, che trovano una pista bella ed impegnativa sulla quale allenarsi.

I numeri relativi ai passaggi nel comprensorio, soprattutto nei fine settimana, sono importanti: il 24 e 25 novembre sono state registrate oltre 17.000 presenze sulle piste, mentre nei primi due giorni di dicembre sono stati circa 11.000 gli sciatori presenti.

Federico Maquignaz, presidente e amministratore delegato della Cervino S.p.A, conferma la soddisfazione per l'inizio di stagione soprattutto perché grazie a nuovi tratti di piste serviti dall'innevamento artificiale, l'offerta del comprensorio è diventata davvero unica.

Non essendo ancora periodo di settimane bianche, le presenze nei prossimi week end dipenderanno molto dalle previsioni meteorologiche. Purtroppo, come confermato anche dall'Ufficio Turistico di Cervinia, quest'anno il Ponte di Sant'Ambrogio non sarà una festività forte a causa del calendario. Infatti il giorno dell'Immacolata Concezione cadrà di sabato 8 dicembre, per cui sarà una festa solo per i milanesi, che approfitteranno del 7 dicembre (Sant'Ambrogio) per godersi una breve vacanza. Nonostante ciò la richiesta alberghiera è piuttosto forte, resta solo da augurarsi che le condizioni meteo restino favorevoli.

Promozioni

Dall'1 dicembre è stata aperta anche la pista di Ice-kart, mentre la pista di pattinaggio è già attiva da fine novembre.

In questo periodo i turisti possono approfittare dell'offerta alberghiera 6+1 (1 giorno gratis) valida fino al 21 dicembre (e dal 01 aprile al 05 maggio 2019). Nell'offerta è incluso anche un giorno gratis di skipass. Un'altra interessante offerta valida negli stessi periodi è la Promo Special 4/5/6 giorni a prezzo speciale per quanto riguarda i soggiorni alberghieri e per skipass 4/5/6 giorni, con un giorno gratuito.

Eventi

I prossimi eventi a cui assistere saranno l'accensione dell'Albero di Natale l'8 dicembre, i Campionati Italiani Assoluti di Sci Alpinismo, Vertical, Sprint e Staffetta (dal 14 al 16 dicembre) e la Coppa del Mondo di Snowboard Cross il 20 e 21 dicembre.

redazione