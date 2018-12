Sci, aperto l'anello di fondo a Valgrisenche

Valutazione attuale: 0 / 5

Per lo snowpark di Chez Carral bisognerà aspettare fino al 15 dicembre

VALGRISENCHE. Inizia anche a Valtournenche la stagione invernale 2018/2019. In attesa di altre nevicate, a partire da oggi gli appassionati di sci di fondo possono frequentare il circuito ad anello di 1,5 chilometri di località Mondanges. Inoltre da sabato prossimo, 15 dicembre, sarà aperto lo snowpark di località Chez Carral con la possibilità per grandi e piccoli di muovere i primi passi sulla neve. Sono a disposizione due tapis roulant per sci, bob e slittini.

redazione