Scuola: un concorso straordinario per reclutare docenti per infanzia e primaria in Valle d'Aosta

Partecipazione on line aperta fino al 17 gennaio 2019

AOSTA. Come da avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 54 del 18 dicembre 2018, è stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno nelle istituzioni scolastiche della Regione autonoma Valle d'Aosta.

L'istanza di partecipazione alla procedura deve essere presentata on line (tramite ISON) da oggi, 18 dicembre, fino alle ore 23.59 del prossimo 17 gennaio 2019.

