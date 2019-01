Consultabile on line il Piano anti-corruzione della Valle d'Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. È consultabile sul sito web istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta il Piano anti-corruzione del triennio 2019/2021. Il documento dovrà essere approvato dalla giunta regionale entro la fine del mese e rimarrà consultabile pubblicamente fino al prossimo 20 gennaio.

Chi volesse inviare osservazioni o contributi può rivolgersi all'indirizzo e-mail dell'Ufficio relazioni con il pubblico.

Rispetto al precedente Piano 2018/2020 è stata aggiornata la mappatura delle attività più esposte al rischio di corruzione e delle misure di prevenzione programmate per contrastare il medesimo rischio. È inoltre inserito un capitolo che illustra le interazioni sussistenti tra attuazione della strategia regionale per la lotta alla corruzione e per la promozione della trasparenza e ciclo di gestione della performance organizzativa dell’Ente.







