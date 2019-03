La Cgil Valle d'Aosta a Verona per protesta contro il Congresso della famiglia

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Ci sarà anche una rappresentanza della Cgil Valle d'Aosta e dello Spi al flash mob organizzao a Verona il 30 marzo in occasione del "Congresso mondiale della famiglia".

La protesta, spiega il sindacato, è "organizzata da associazioni e movimenti per contrastare il tentativo delle destre mondiali, a partire da ministri del governo italiano, di "affermare, celebrare e difendere la famiglia naturale come sola unità stabile e fondamentale della società". L'iniziativa è "contro le forze reazionarie che in Italia e in Europa tentano di privarci dei diritti e della nostra libertà".

In occasione dell'evento è stato organizzato un pullman in partenza da Aosta. Gli interessati a partecipare possono mettersi in contatto con la Cgil VdA (tel 0165 271611).

C.R.