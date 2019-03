Aosta, la nuova sede dell'Arer operativa dal 9 aprile

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'Azienda Regionale per l'Edilizia Residenziale (Arer) è pronta al trasferimento nella nuova sede di Aosta situata in via Cesare Battisti n. 13, al piano terra del complesso del Contratto di Quartiere 1.

In vista del trasloco, gli uffici dell'azienda rimarrano chiusi venerdì 5 e lunedì 8 aprile e da martedì 9 l'attività riprenderà nei nuovi locali situati di fronte all'ufficio postale.

«La nuova sede dell'Arer - commenta il presidente Paolo Varetti - risulterà ottimale non solo per accogliere nel migliore dei modi tutti i nostri utenti, ma anche per consentire la massima efficienza della rinnovata organizzazione dell’Azienda».

redazione