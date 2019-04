Trasporto studenti universitari, domanda agevolazioni anche on line

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Entrano in vigore oggi le modifiche alle agevolazioni sui mezzi di trasporto a favore degli studenti universitari approvate dal governo valdostano su proposta dell'assessore ai trasporti.

Una delle principali novità è la possibilità di inoltrare on line la domanda per ottenere le agevolazioni tariffarie (completa di imposta di bollo), senza quindi doversi più recare personalmente negli uffici del Dipartimento trasporti. I tempi di rimborso dei biglietti acquistati in formato cartaceo inoltre vengono ridotti: da quadrimestrale, la periodicità diventa trimestrale con pagamenti quindi più rapidi.

"Considerate inoltre - spiega direttamente l'assessorato - le esigenze di spostamento per motivi di studio degli studenti valdostani in diversi paesi europei, dove a volte il viaggio risulta più conveniente in aereo, è stato introdotto il rimborso anche su questo mezzo di trasporto, definendo un importo massimo ammissibile in linea con i parametri definiti per gli altri mezzi".

E.G.