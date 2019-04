Sondaggi telefonici, l'Usl Valle d'Aosta: attenzione alle truffe

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Recentemente alcuni cittadini hanno segnalato di essere stati contattati telefonicamente per un sondaggio con domande sulle abitudini sanitarie e personali e di essere stati invitati a ritirare personalmente un premio.

In una nota, l'Azienda Usl della Valle d'Aosta chiarisce che "non è in atto alcun sondaggio (tantomeno con la consegna di premi). Come già per eventi analoghi, che è necessario segnalare l’evento" alle forze dell'ordine.

redazione