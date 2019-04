Ok alla vendita dell'ex Tecdis e dell'ex Balzano

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Il Consiglio Valle ha approvato ieri a maggioranza (18 sì e 16 voti contrari) il programma di dismissione di alcuni immobili della società Vallée d'Aoste Structure.

Nell'elenco delle proprietà che saranno messe in vendita figurano anche fabbricati dal passato importante come l'ex Tecdis di Châtillon e il palazzo direzionale della Cogne Acciai Speciali di Aosta. Ci sono poi l'area ex Balzano di Verrès, i terreni dell'area Sorgenti del Monte Bianco a Morgex ed il caseificio di Fontainemore. Su richiesta del Comune di Pollein è stato inserito inoltre il terreno situato di fronte all'ex Multibox che va quindi ad inserirsi all'interno della vendita del fabbricato.

La vendita delle proprietà si inserisce nel piano di risanamento della società controllata dalla Regione.

