Nuovi casting per la serie di Rocco Schiavone

SAINT-VINCENT. Ripartono i casting per la terza stagione della serie tv Rocco Schiavone e in particolare per alcune scene ambientate al Casinò di Saint-Vincent che saranno girate a maggio.

La produzione Cross Productions cerca uomini e donne tra i 30 ed i 70 anni domiciliate a Saint-Vincent e nei comuni limitrofi, croupier professionisti, ispettori di sala professionisti e baristi.

Gli interessati potranno presentarsi (muniti di carta d’identità, codice fiscale e Iban) presso la Sala Consiliare di Saint Vincent il prossimo 17 aprile dalle ore 10 alle ore 17. Per chi non potesse partecipare al casting, c’è la possibilità di inviare una mail all’indirizzo eleonorazappiacasting [at] gmail.com entro il 20 aprile allegando 2/3 foto ben visibili e recentissime e foto della carta di identità, del codice fiscale e dell'Iban.







