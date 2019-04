Più di 718 mila transiti nel 2018 al Traforo del Gran San Bernardo

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Sono più di 700 mila i veicoli transitati nel 2018 tra l'Italia e la Svizzera attraverso il Traforo del Gran San Bernardo.

Si tratta per l'esattezza di 718.315 veicoli, in aumento del 21,8 per cento rispetto al 2017 (anno in cui però il tunnel rimase chiuso per tre mesi per lavori alla soletta di ventilazione). Rispetto al 2016 c'è un calo dei passaggi del 2,98%. Quello dello scorso anno comunque rimane il quinto miglior risultato dall'anno di apertura della galleria, il 1964.

Sul totale dei passaggi, il 5% è rappresentato da traffico commerciale (34.178).

Clara Rossi