Vigili del fuoco Valle d'Aosta, il 5 giugno incontro con il sottosegretario

AOSTA. Il governo regionale incontrerà tra un mese il sottosegretario agli Interni Stefano Candiani sulla questione del referendum dei vigili del fuoco. Il presidente della Regione lo ha riferito oggi in consiglio regionale.

Il primo ed unico incontro sul ritorno al Corpo nazionale dei pompieri valdostani (chiesto a febbraio con un referendum passato quasi all'unanimità) è avvenuto il 9 aprile, ma si è trattato di una riunione puramente tecnica, mentre un confronto politico ancora non c'è stato. «Dopo diversi solleciti - ha spiegato oggi in aula Antonio Fosson - abbiamo potuto fissare un incontro, per ragioni legate all'agenda dell'on. Candiani, per il 5 giugno. Prima di tale data e dopo il passaggio in 2a Commissione incontrerò anche i sindacati».

Il passaggio in 2a Commissione è in calendario il 13 maggio. L'obiettivo, ha dichiarato il presidente della Regione, è «condividere una posizione politica in vista dell'incontro con il sottosegretario».

C.R.