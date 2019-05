Al via i finanziamenti per i muretti a secco previsti dal Psr

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. È aperto il bando del Programma di sviluppo rurale relativo ai contributi per la costruzione dei tradizionali muretti a secco.

Nell'istruttoria delle domande per questo intervento del Programma di sviluppo rurale è stata introdotta un'importante novità: il costo standard. Significa che è stato individuato un costo uniforme pari a 152 euro al metro quadro, comprensivo di spese tecniche e per la realizzazione delle opere, che eviterà ai beneficiari di presentare i preventivi dell’impresa e dei professionisti così come le fatture (restano ovviamente invariati gli obblighi fiscali).

«Si tratta di un bando molto atteso per l’importanza che i muretti a secco rivestono nell’agricoltura valdostana, non solo da un punto di vista di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e in particolare del paesaggio della viticoltura eroica, ma anche per il loro valore culturale e turistico», evidenzia l'assessore regionale all'agricoltura Laurent Viérin.

I contributi erogati coprono il 90% della spesa ammessa ed il bando, l'unico per questo tipo di intervento pubblicato nell’attuale programmazione 2014/20, può contare su una disponibilità finanziaria di 850 mila euro. Le domande devono essere presentate entro il 31 luglio allo Sportello Unico Agricoltura dell’Assessorato.

Il bando dell’intervento, con tutta la modulistica per la presentazione della domanda, è reperibile sul sito internet della Regione, nella sezione dedicata al PSR.

E.G.