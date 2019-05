Al via le domande di assunzione per gli operai idraulico-forestali stagionali

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Aprono oggi i termini per presentare le domande di assunzione degli operai idraulico-forestali stagionali che serviranno a formare la nuova graduatoria a disposizione dell'Amministrazione regionale.

Per rispondere all'avviso di selezione, visionabile sul sito internet della Regione nella sezione "risorse naturali", c'è tempo un mese, fino alle ore 14 del 28 giugno 2019. Le domande possono essere presentate al Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale dell'Assessorato regionale all'Ambiente anche via posta, fax o posta elettronica certificata.

"La nuova graduatoria - precisa l'assessorato - sarà valida per tre anni e l'Amministrazione regionale vi attingerà annualmente per l'assunzione degli operai comuni stagionali da adibire ai diversi interventi di manutenzione e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali, realizzati attraverso i cantieri forestali in diverse zone" della Valle d'Aosta.









C.R.