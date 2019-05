Barocco (UV): c'è luce in fondo al tunnel, ma potrebbe essere un treno

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Sono state tante e diversificate le reazioni arrivate dal mondo della politica valdostana ai risultati delle elezioni europee di domenica scorsa, 26 maggio. Come sempre in questi casi, per la maggior parte le forze politiche hanno acceso i riflettori sul lato positivo della propria medaglia. Ma non tutti.

Tra le reazioni che non rispettano i rigidi schemi della politica c'è da registrare quella di Giovanni Barocco, esponente dell'Union Valdôtaine entrato in consiglio regionale nemmeno tre mesi fa.

L'ex sindaco di Quart si affida a Twitter per esprimere il suo pensiero post voto e scrive: "#ElezioniEuropee19 silenzio in casa #uv, la botta è dura, neppure #comité stasera" (ieri sera per chi legge, ndr). Aggiunge poi: "Scriviamo insieme un progetto federativo ed roadmapautonomia (...) Potrebbe ancora esserci luce in fondo al tunnel, ma potrebbe anche essere un treno che sta arrivando a tutta...".

M.C.